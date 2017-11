Plans de pensions: totes les claus de l'estalvi per a la jubilació

L´OCDE acaba de llançar una advertència greu sobre els perills que amenacen el sistema espanyol de pensions: és probable que les prestacions caiguin en el futur i hi hagi més desigualtat en els ingressos. I és que, tot i que la Constitució garanteix als espanyols un salari un cop ha finalitzat la seva vida laboral, els experts asseguren que el sistema està amenaçat i molts recomanen pensar en un programa privat.

Pensa contractar un pla de pensions? Els especialistes asseguren que serà una necessitat en un futur pròxim. L´allau d´ofertes al final d´any fa cada vegada més difícil saber si realment convé contractar-ne una i, si és així, triar el programa més convenient. Per tant... Quina hem de triar? Quin tipus d´inversió hem de fer? Quan l´hem de contractar? Quant hem de pagar?

El bon pla



La part més delicada a l´hora de contractar un pla de pensions és triar un bon producte i una bona gestora de pensions. L´oferta és àmplia i suggerent.

El gran al·licient és que els diners estalviats es poden deduir de l´IRPF, fins a un màxim de 8.000 euros l´any. I el desavantatge, que els estalvis només es poden rescatar en la jubilació i en altres situacions particulars com la desocupació.

Quins?



Renda fixa a curt termini i a llarg termini, mixtos de renda fixa i de renda variable i cent per cent de renda variable. L´assessor de la teva entitat bancària o de la gestora de pensions que hagis triat podrà ajudar-te a triar entre aquests cinc grans grups el pla més adequat a les teves necessitats. És important transmetre amb claredat quins són els objectius d´estalvi i inversió per a la jubilació.

Els experts aconsellen seleccionar un pla amb un alt pes de renda variable quan s´és jove, i preservar el capital acumulat a mesura que s´acosta la jubilació.

Quan i quant?



El 60% del nord d´Europa (el 95% a Holanda) té pla de pensions. A Espanya, només el 30% de la població activa. Això pot ser degut al fet que aquí la confiança en l´Estat és molt més gran, fins i tot malgrat que molt pocs espanyols coneixen quant cobraran quan arribin a la jubilació, segons informen des de l´Associació Espanyola d´Institucions d´Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco).

De poc serveix fer una aportació un any si després no es pot continuar, per la qual cosa és important valorar amb temps la conveniència de contractar un pla. L´OCU, entre altres organitzacions de consumidors, carrega contra aquests productes financers, dels quals diu que no valen la pena, la seva fiscalitat és dolenta i la seva rendibilitat és escassa.

«També és important tenir en compte si es tindran o no a curt i mitjà termini necessitats de liquiditat perquè cal recordar que els plans de pensions, llevat de casos excepcionals o passats almenys 10 anys, no tenen liquiditat», avisa José María Mollinedo, secretari general del Sindicat de Tècnics del Ministeri d´Hisenda (Gestha).

Quant s´ha d´aportar? Tot depèn del tipus de pla de pensions, de les quotes i de l´edat. Com més tard hàgim començat a fer aportacions, més quantitat hi haurem de dipositar. I viceversa. Sigui com sigui, com més aportem mensualment, trimestralment o anualment, de més disposarem. Es recomana aportar de manera periòdica, i no d´un sol cop. D´aquesta manera, el capital s´anirà revaloritzant a poc a poc durant més temps, i se suavitzaran, a més a més, els alts i baixos que hi pugui haver en el mercat.

Comissions



Una altra dada a tenir en compte a l´hora de contractar un pla de pensions són les comissions. La legislació actual espa-nyola estableix una comissió anual màxima de gestió de l´1,5% del patrimoni del pla de pensions i una comissió de dipòsit màxima del 0,25%.