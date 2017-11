La via mercantil, nou front judicial contra la resolució del Banc Popular

La resolució del Banc Popular encara un nou front legal després que la justícia estudiï l'admissió a tràmit de la demanda de concurs necessari interposada per un dels 300.000 accionistes i tenidors de deute que va perdre les inversions per l'operació. Segons fonts consultades, el jutjat del Mercantil 9 de Madrid valorarà si, de conformitat amb la Llei Concursal, és procedent declarar el concurs de l'entitat o, per contra, almenys, nomena un expert que valori els actius del Popular per indemnitzar els perjudicats per la seva resolució. Així ho sol·licita la demanda, basada en la idea del jutge Fernando Presencia, que reclama de forma subsidiària la designació d'una administració concursal com estableix l'article 174 de la norma esmentada en els casos en els quals s'adoptin mesures administratives que impliquin la dissolució o la liquidació de l'entitat.