Catalunya és la segona comunitat on creix més el PIB

La Comunitat Valenciana i Catalunya són les comunitats on va créixer més el seu PIB en taxa interanual en el tercer trimestre de l'any, segons l'estimació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), que situa Extremadura com la comunitat amb menor creixement.

Aquest organisme, que vetlla per l'estabilitat pressupostària i avalua els pressupostos autonòmics, va publicar ahir l'estimació del PIB autonòmic per al tercer trimestre del 2017, després que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) hagi publicat la dada d'avanç trimestral del PIB d'Espanya.

Segons les seves estimacions, el PIB estatal ha crescut en el tercer trimestre de l'any el 3,1 % en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

Per sobre de la mitjana, s'hi han situat la Comunitat Valenciana (3,8%), Catalunya (3,6%), Canàries (3,5%), la Rioja (3,4%) i Navar-ra (3,4% ), a més d'Aragó i Madrid, totes dues amb un creixement del 3,3%. Igual que la mitjana del 3,1%, l'AIREF assenyala Balears i Múrcia, mentre que per sota hi ha Cantàbria (3%), Andalusia (2,9%), Astúries (2,8%), País Basc (2,8%) i Galícia (2,5%). Castella i Lleó (2,4%), Castella-la Manxa (2,3%) i Extremadura (2%) són les comunitats amb menor creixement, segons l'organisme independent de control fiscal.

Pel que fa al creixement del tercer trimestre comparat amb el segon del 2017, el PIB nacional va pujar el 0,8, mentre que ho va fer més a Aragó i a la Comunitat Valenciana, totes dues l'1%.