L'Escola Agrària de Manresa viatja al sud de Portugal i a Huelva

Una trentena d'alumnes i dues professores del Cicle Formatiu de Producció Agroecològica de l'Escola Agrària de Manresa han fet un viatge tècnic de tres dies al sud de Portugal i a la província de Huelva. Per conèixer la producció de porc ibèric ecològic es van visitar dues finques a la serra d'Aracena, on es produeix el pernil de Jabugo, denominació d'origen a la qual pertanyen. Es van visitar tres finques més a l'Alentejo i l'Algarve, al sud de Portugal, per conèixer projectes socials i productius alternatius.