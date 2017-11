Les matriculacions d'automòbils creixen el 4,6% anual a l'octubre

Les matriculacions de turismes a Catalunya han arribat a les 15.505 durant el mes d'octubre, el que representa un creixement del 4,6% interanual, segons van publicar ahir les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam. Això representa que el mercat català concentra el 16,4% de les matriculacions d'automòbils de tot l'Estat durant l'octubre.

Durant els deu primers mesos de l'any, les matriculacions han assolit les 157.250 unitats, l'equivalent a un creixement del 6,9% en relació amb el mateix període del 2016. Concretament, el mercat català concentra el 15,3% de les vendes de turismes de tot Espa-nya en aquest període.

Al conjunt de l'Estat, durant el mes d'octubre es van matricular 94.676 turismes, el que suposa una pujada del 13,7% enfront del mateix període de l'any passat. En els deu primers mesos de l'any el mercat de turismes va registrar 1.027.818 matriculacions a tot l'estat espanyol, el que va suposar el 7,3% més que en el període gener-octubre del 2017.

Les matriculacions per part de particulars han incrementat l'11,1% i s'han situat en 54.459. I en l'acumulat del gener a l'octubre les vendes de cotxes en aquest canal han incrementat el 3,1%, i s'ha arribat a les 516.569 unitats registrades.

També ha incrementat la venda d'automòbils en el canal d'empreses, on ha crescut el 19% respecte al mateix període del 2016, i s'ha situat en 33.700 matriculacions durant el mes d'octubre. I en l'acumulat del gener a l'octubre, les empreses van matricular 305.333 unitats, amb un creixement del 14,3% si es compara amb els deu primers mesos del 2016.

Mentre que en les empreses de lloguer de cotxes es van comprar 6.517 vehicles durant l'octubre, una xifra que suposa un increment del 10% respecte al mateix mes de l'any passat. I entre el gener i l'octubre aquest canal ha matriculat 205.915 unitats, una quantitat que representa una pujada del 8,9% respecte als deu primers mesos del 2016.

A través d'un comunicat, el president de Ganvam, Lorenzo Vidal de la Peña, afirmava ahir que «el mercat ha mantingut un bon to, sobretot pel creixement del canal empresa i la recuperació dels particulars», però va destacar que «els conflictes de naturalesa política com el que estem vivint generen incertesa, cosa que afecta de manera negativa les inversions i el consum». En aquest sentit, considera que «és necessària una solució ràpida que garanteixi un escenari de confiança i estabilitat» que permeti a l'economia que «torni a créixer per sobre del 2,5%».

A la demarcació de Barcelona hi ha hagut 124.328 matriculacions el 2017, el 7,92% més. Pel que fa al mes d'octubre, hi ha hagut 12.043 matriculacions, el 5,56% més. A les comarques gironines s'han matriculat 13.348 vehicles aquest any. La xifra representa un augment de l'1,08%.

A Ponent les vendes en l'acumulat d'any han estat de 6.416 unitats, el 6,10% més que l'any anterior, mentre que al Camp de Tar-ragona s'han matriculat 13.158 vehicles en aquest any 2017, el 4,21% més.