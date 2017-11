Mosaics Martí celebra aquest dissabte un matí de portes obertes

El fabricant manresà del tradicional mosaic hidràulic Mosaics Martí participa en la iniciativa de la Setmana del Turisme Industrial, convocada per la Xarxa del Turisme Industrial de Catalunya, Xatic. D'aquesta manera, el proper dissabte, de les 10 del matí a les 2 del migdia, la centenària empresa manresana organitza un matí de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions i el seu mètode de treball. «És una bona oportunitat per conèixer de ben a prop l'ofici centenari de mosaista», assegura l'empresa.