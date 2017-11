Oxfam denuncia que la inversió espanyola en paradisos fiscals és 4 vegades més gran en un any

La inversió espanyola cap a paradisos fiscals en l'últim any s'ha multiplicat per quatre, de manera que la contribució de les multinacionals al total de recaptació és cada vegada menor i el finançament de l'Estat recau cada vegada més en les famílies, segons Oxfam Intermón. Aquesta és una de les conclusions de l'informe Els diners que no veus. Paradisos fiscals i desigualtat realitzat per l'ONG, que demana l'aprovació de forma urgent d'una llei que posi fi a «l'evasió fiscal de grans empreses i fortunes» a Espanya. Segons l'informe, abans de la crisi les famílies aportaven el 74% del total d'impostos recaptats per passar a aportar el 83% el 2016, mentre que les empreses van aportar el 22% el 2007 i el 12% el 2016. «Es tracta –apunta l'ONG– d'un redisseny del sistema fiscal que no només no contribueix a reduir la desigualtat, sinó que l'accentua». Una de les principals causes d'aquesta situació, segons es desprèn del document, és «la desfeta» que hi ha hagut en els ingressos de l'impost de societats. L'impost de les empreses el 2016 va recaptar el 52% menys que abans de la crisi econòmica, mentre que la recaptació de la resta d'impostos ha recuperat els nivells de precrisi.