L'anoienca Saifor guanya el 38è premi Guillem Catà

Una de les sales de control dissenyades per Saifor

El jurat del premi Guillem Catà, que organitza la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, va decidir dijous atorgar la 38a edició del guardó a l'equip tècnic de l'empresa anoienca Saifor SL «pel disseny i fabricació de sales de control i centres de processament de dades», ja que, segons el veredicte, «aporta modularitat, funcionalitat i eficiència a cada projecte».

L'origen de Saifor cal buscar-lo el 1985, quan Josep Isart feia els seus primers passos com a empresari amb la creació de l'empresa Saitek a partir de la base d'una societat francesa que fabricava sistemes mecànics per a equips electrònics. L'acord inicial consistia a distribuir els productes d'aquesta empresa francesa al ter-ritori espanyol. El 1991, l'empresa anoienca es va convertir en pionera en la producció i distribució d'armaris per a xarxes informàtiques. A partir d'aquest moment va néixer Saifor.

A l'entorn de l'any 2000, l'empresa decideix treballar en una enginyeria global empresarial i impulsar la seva internacionalització. Actualment, l'empresa, ubicada a Vallbona d'Anoia i amb filials a Madrid, Palaiseau (França) i Kontich (Bèlgica), treballa en una quarantena de països d'arreu del món. El 2010 es creava Isart Group Enterprises, hòlding del grup Saifor, gest que va suposar la definitiva incorporació al negoci dels fills de Josep Isart a la direcció. Saifor està especialitzada en el disseny, fabricació i integració de centres de processament de dades i sales de control.