Espanya versus Suècia

Suècia és un país interessant. Amb només 10 milions d´habitants, aquest país nòrdic gaudeix d´un elevat nivell de vida. La prosperitat, palpable tant en termes econòmics com socials, no ha presentat un creixement lineal ni, en contra d´una extensa opinió, es deu tampoc a les polítiques intervencionistes liderades per l´Estat.

El país escandinau era un dels països més pobres d´Europa fins que les reformes econòmiques liberals adoptades en la segona meitat del segle XIX van aconseguir un creixement econòmic espectacular. Aquest impuls es va mantenir fins al 1970, quan Suècia va assolir el quart lloc del rànquing entre els països més rics de l´OCDE.

Des d´aleshores, però, i fins al 1990, Suècia va seguir el camí contrari i es va convertir en el país de referència de les polítiques estatals i intervencionistes. El sector públic, i els impostos també, van créixer de forma espectacular. El mercat laboral va perdre flexibilitat, l´atur es va incrementar -com a Espanya- i es van crear tot tipus d´empreses públiques. El resultat és que, el 1990, Suècia havia caigut fins al lloc 14è en el rànquing de PIB per capita de l´OCDE.

A partir de la dècada del 1990, Suècia va recuperar la via liberal i, automàticament, també va recuperar el creixement. Entre el 1976 i el 1995, el país escandinau va créixer molt menys que la mitjana de països de l´OCDE i la Unió Europea, però entre el 1996 i el 2012 recupera el terreny perdut. La renda disponible de les famílies, que creixia només al 0,7% en el primer període, ho fa al 3,2% després.

Actualment, el PIB per capita suec és de 47.000 euros, mentre que l´espanyol difícilment supera els 24.000 euros. També el deute públic s´ha reduït del 80% del PIB de l´any 1994, al 41% actual. La norma fiscal, aprovada el 1997, exigeix un superàvit fiscal estructural de l´1% del PIB. I es requereix que cada ministre que sol·liciti més despeses en una partida aprovi retallades equivalents en altres àrees de govern, assegurant d´aquesta manera que la despesa total no augmenta. Per contra, el dèficit públic d´Espanya se situa en el 4,5% del PIB el 2016 -uns 45.000 milions d´euros anuals- i el deute públic arriba al 100% de la producció nacional.

El país nòrdic també va aprovar la dècada del 1990 una modificació en el sistema de pensions. El model anterior estava basat en el mateix mecanisme de repartiment que està en vigor a Espanya. I el nou sistema combina les contribucions generals a la caixa de la Seguretat Social amb l´estalvi personal que cada treballador acumula en un fons privat. Amb un atur inferior al 7%, les pensions nòrdiques són ara sostenibles a mitjà i llarg termini. En canvi, la tresoreria de la Seguretat Social espanyola presenta un dèficit estructural i la tendència de les pensions és a reduir-se el 50% en els propers 30 anys, fins a nivells de pura subsistència i marginalitat.

Pel que fa als impostos, el tipus màxim de l´IRPF a Suècia rondava el 80% en el moment en què es van començar a introduir reformes liberals. Una primera modificació va assegurar que el 85% dels treballadors pagaria menys del 30% i que la resta no tributaria més d´un 55% en l´impost de la renda. I en les empreses es va reduir el tipus general de l´Impost de Societats del 50% al 22%, amb unes rebaixes addicionals mitjançant deduccions. Res a veure tampoc amb els impostos que s´han de pagar a la Hisenda Pública espanyola.

El tipus màxim a pagar d´IRPF a Catalunya (48%), per exemple, és més de quatre punts superior al d´altres territoris de l´Estat (Madrid, 43,5%). I el tipus mínim també és un punt i mig superior. Recentment, el Partit Popular i Ciutadans han incomplert la promesa de permetre una deducció del 20% de la despesa de subministraments als autònoms. D´acord amb la nova llei aprovada recentment, si un treballador autònom destina el 15% de la seva residència a l´activitat professional, es podrà deduir només el 30% del 15% de la seva despesa en subministraments (aigua, gas, electricitat, telèfon i Internet). Això és el 4,5% del total d´aquestes despeses. Per tant, la deducció es redueix a nivells molt inferiors al 20% anunciat.

Un altre àmbit interessant de comparació entre l´economia nòrdica i la hispànica és el de les empreses emergents (start-up companies), això són, aquelles empreses d´alt rendiment associades a les noves tecnologies o a models de negoci innovadors. Suècia sobresurt en la creació de nous negocis tecnològics a un nivell inesperat per a un país amb una població de només 10 milions.

Empreses globals com Spotify, de reproducció de música online; Klarna, l´empresa de pagament en línia; i King, l´empresa de jocs per la web, van ser fundades a Suècia.

Estocolm ostenta el segon lloc en nombre de grans companyies tecnològiques per capita, després de Silicon Valley. La realitat a Espanya, en canvi, és molt diferent. De les 7.500 start-ups existents actualment, només un centenar han aconseguit captar finançament o fidelitzar usuaris.

Les condicions laborals són molt dures, els contractes precaris, les condicions sovint abusives, treballant fins a 10 hores, inclosos caps de setmana, amb salaris de misèria.

El diferencial negatiu amb Suècia es reprodueix pel que fa a la supervivència de les empreses, l´esperit emprenedor, la percepció de la rendibilitat del negoci o les traves administratives i normatives existents. Finalment, Suècia ha reduït la quantitat de monopolis legals (mitjans de comunicació, electricitat, transport, telecomunicacions, serveis postals?) acaparadors de privilegis estatals, liberalitzant l´economia i promovent la sana competitivitat i cooperació empresarial. Malauradament, a Espanya no es pot dir el mateix. La manca de competència en molts sectors i els negocis que s´alimenten de relacions privilegiades amb el poder alenteixen el creixement i promouen les desigualtats social