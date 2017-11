El benefici net d'Endesa cau un 16,9% entre gener i setembre de 2017

El benefici net d'Endesa ha assolit els 1.085 milions d'euros entre gener i setembre de 2017, el que representa una reducció del 16,9% en relació amb el mateix període de l'any anterior. Els ingressos de la companyia han arribat als 14.824 milions durant els nou primers mesos de l'any, el que suposa un creixement del 5,1%. L'ebitda d'Endesa en aquest període ha estat de 2.548 milions d'euros, un 11,2% menys en termes interanuals. El cash flow operatiu de la firma s'ha reduït un 46,2% entre gener i setembre, fins als 1,375 milions, mentre que les inversions brutes han caigut un 14%, fins els 632 milions d'euros.

El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha assenyalat que "tot i haver operat en un context molt complex en els primers mesos de l'any, el negoci liberalitzat s'ha normalitzat durant el tercer trimestre, tal com vam anunciar si bé l'impacte dels elevats preus del mercat majorista continua afectant desfavorablement la comparació amb l'any anterior".

Per contra, Bogas ha apuntat que "cal destacar la positiva contribució als resultats de la consolidació de l'activitat d'Enel Green Power Espanya, així com els diferents plans d'eficiència en costos que es van posar en marxa durant els darrers anys ja estan donant resultats. L'escenari de mercat per a l'últim trimestre, així com l'impacte positiu de les accions posades en marxa ens permeten assegurar que estem en condicions de complir els objectius anunciats al mercat per 2017".

Segons la companyia, "l'extraordinàriament baixa producció hidroelèctrica i eòlica d'aquest any ha provocat un augment considerable de la producció tèrmica per satisfer la demanda final. Aquesta situació ha causat un fort augment dels preus del mercat majorista (+47,9%), que han afectat els costos en la compra d'energia per a la venda a clients finals (+26,5%)".

Addicionalment, "s'ha produït un encariment dels costos del consum de combustibles (+6,5%) associat a la major producció tèrmica i al major cost de les matèries primeres. Per això, tot i l'augment dels ingressos, el marge brut s'ha reduït en un 7,7%, fins a situar-lo en 4.006 milions d'euros.