La Cambra de Manresa posa en marxa el procés per renovar els òrgans de govern

La Cambra de Comerç de Manresa ha engegat el procés per renovar els seus òrgans de govern i que culminarà amb la celebració d'unes eleccions camerals al llarg del 2018. La primera fase del procés és l'exposició del cens electoral per tal que totes les empreses de la demarcació puguin comprovar si hi són representades i conèixer de quin grup formen part. El cens es pot consultar fins al dia 15 de novembre telemàticament, mitjançant un enllaç accessible des del web de la Cambra ( www.cambramanresa.cat), o bé presencialment a les oficines de la Cambra durant l'horari habitual d'atenció al públic.

Fins al 29 de novembre hi haurà temps per presentar reclamacions a la composició del cens. Segons fonts de l'ens, el Comitè Exectiu de la Cambra les resoldrà i d'aquí sortirà el cens definitiu d'empreses que podran votar a les eleccions i ser elegides com a representants del seu grup per formar part del ple de la Cambra.