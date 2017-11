De Guindos: «El creixement serà millor del previst»

El ministre d'Economia espa-nyol, Luis de Guindos, confia que es trobarà una solució a la crisi a Catalunya i això permetrà que el creixement de l'economia espa-nyola el 2018 sigui superior al 2,3% previst en l'últim quadre macroeconòmic del Govern.

«Sense la qüestió catalana (...) segurament ens n'hauríem anat al 2,7 o 2,8%», va dir De Guindos en arribar a la reunió de ministres d'Economia i Finances de l'eurozona que se celebra a Brussel·les. «Estic convençut que com que el tema català s'acabarà solucionant, evidentment el creixement estarà per damunt» del 2,3%, va resumir el ministre. De Guindos va recordar que les últimes previsions del Govern espanyol, incloses en l'esborrany de pressupost per al 2018 enviat a la Comissió Europea l'octubre, projecten un augment del PIB del 3,1% el 2017 que es complirà «amb moltes garanties» i un creixement del 2,3% el 2018. El ministre va assenyalar que el 2,3% respon al fet que el Govern està «calculant un impacte de quatre o cinc dècimes» per l'efecte de la crisi a Catalunya respecte al 2,7% o 2,8% que seria d'esperar sense aquesta circumstància, i va recalcar que es tracta d'una «projecció relativament prudent».

Respecte als compromisos de reducció del dèficit, De Guindos creu que «està garantit» que el 2017 el desviament es reduirà fins al 3,1% del PIB pactat amb la CE i que l'any que ve «no hauria de ser complicat» arribar al 2,2% pactat. El Govern espera que l'any vinent el dèficit se situï en el 2,3%, segons l'esborrany de pressupostos per al 2018 enviat a l'Executiu comunitari, que no conté canvis de política ja que és una pròrroga dels comptes del 2017.