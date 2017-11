L'economia catalana creix el 0,9% entre juliol i setembre, una dècima més que la de l'Estat

L'economia catalana va mantenir un «fort creixement» el tercer trimestre amb un augment de l'activitat respecte dels tres mesos anteriors del 0,9%, un punt més que l'increment registrat per al conjunt de l'economia espanyola, i una taxa interanual que s'ha situat en el 3,5%, la taxa més alta registrada en l'últim any, segons l'estimació avançada pel departament de d'Economia i Hisenda i l'Idescat. Entre juliol i setembre, just abans de l'esclat de la crisi política entre Catalunya i Espanya, va destacar el bon comportament de l'activitat industrial. Les dades indiquen que el PIB industrial en taxa interanual hauria augmentat el tercer trimestre un 3,7%, per sobre dels dos trimestres anteriors, quan va créixer el 2,9% en cada un dels trimestres.

La construcció també va mantenir una dinàmica a l'alça i el tercer trimestre va veure com la seva activitat va créixer el 6,8% gràcies al sector residencial. Els indicadors disponibles del sector serveis relacionats tant amb el nivell d'activitat com d'ocupació laboral mostren una dinàmica a l'alça. En termes de PIB, les estimacions avançades per aquest tercer trimestre indiquen un augment interanual del 3,3%, una taxa 4 dècimes superiors a la del trimestre anterior. En relació amb l'activitat turística, el volum de turisme estranger va augmentar el 7,8% interanual en els nous primers mesos de l'any i la despesa turística el 13,2% fins a l'agost. Les pernoctacions també van créixer i ho van fer per sobre de la mitjana espanyola. Les exportacions també van seguir a l'alça i en els primers vuit mesos de l'any van créixer el 8,8% en valors corrents.

En relació amb l'ocupació, en el tercer trimestre es va registrar un increment del 2,9% segons l'EPA i un 3,8% en xifres d'afiliació a la Seguretat Social, amb un creixement especial de la contractació indefinida que augmenta el 3,9% i suposa el ritme més intens de contractes indefinits des del 2008, segons dades de l'Idescat.

Per la seva banda, el servei d'estudis del BBVA creu que la incertesa generada per la crisi política a Catalunya podria restar fins a 1,1 punts al creixement econòmic el 2018, si la situació observada a l'octubre continua fins a final d'any.

El responsable d'anàlisi macroeconòmica del servei d'estudis del BBVA, Rafael Doménech, va assenyalar ahir que, de moment, s'han rebaixat tres dècimes a la previsió anterior de creixement econòmic per al 2018, fins al 2,5%, per l'augment de la incertesa generada pel conflicte català, però també per la desacceleració econòmica d'Espanya.

Durant la presentació de l'informe Situació Espanya, va quantificar que, d'estendre's la incertesa durant tot el quart trimestre, l'efecte sobre el PIB podria generar un creixement econòmic el 2018 entre un 0,2 % i un 1,1 % menor a l'observat en un escenari sense tensions. Això no obstant, el banc espera un «impacte limitat», que només seria més acusat si s'incrementa la seva intensitat o durada en el temps o s'encomana a la resta d'Espanya, i va considerar que és complicat estimar-ho ja que es tracta d'una incertesa sense precedents a Espanya.

Per a aquest any, el BBVA preveu que el creixement del PIB se situï en el quart trimestre entre el 0,8 % i l'1 %, per tancar el 2017 amb un avanç del 3,1 %, dues dècimes per sota de la seva anterior previsió, per la debilitat de les exportacions i de la inversió en maquinària i equip i el menor avanç del consum familiar. En el cas de Catalunya, les retallades en les previsions detallades per l'entitat serien més acusades, si bé no contemplen que la regió pugui entrar en recessió.

Al conjunt de l'estat, el BBVA no preveu que l'impacte de la crisi catalana influeixi en l'economia fins al 2018 «perquè les decisions de consum i inversió tenen un retard important, no ocorren en el curt termini» sinó que tarden entre 3 i 6 mesos a produir-se.