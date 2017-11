Inovyn completa la inversió que garanteix la producció de PVC

Inovyn, l'antiga Solvay, ha completat la inversió per importar diocloretà a la seva fàbrica de Martorell, segons va explicar ahir l'empresa en un comunicat. Aquest projecte assegura el subministrament d'aquest producte a la planta amb importacions a través del Port de Barcelona i garanteix que mantindrà la seva capacitat de producció de VCM i PVC a partir de l'any que ve.

Aquest nou material substituirà l'actual sala de cèl·lules de clor basada en la tecnologia de mercuri, que haurà d'aturar la seva producció seguint la directiva europea d'emissions industrials.

D'altra banda, l'empresa analitza la competivitat d'un possible projecte de conversió de l'actual sala de cèl·lules de la planta. Segons explica en el comunicat del director de negoci d'Inovyn, Filipe Constant, «estem dialogant amb les autoritats espanyoles per assegurar la competitivitat a llarg termini de les operacions de la planta de Martorell, en un context d'elevats costots de l'energia per a les indústries electrointensives com Inovyn».

El directiu de la multinaiconal afegeix que la principal decisió que ha de prendre ara l'empresa en relació a inversions a la planta de martorell «depèn en gran mesura de la futura competivitat dels seus costos d'energia i matèries primes. Una inversió en aquest sentit seria molt beneficiosa ja que asseguraria la producció a nivell nacional d'importants matèries primeres per al sector industrial que, del contrari, passaria a dependre de manera important de les importacions».