L'economia circular centrarà la reunió de polígons del Bages

L'impuls de l'economia circular centrarà la quarta reunió d'associacions emprearials de polígons del Bages que se celebrarà el proper dijous 23 de novembre, entre les 10 del matí i la 1 del migdia.

En un acte gratuït que tindrà lloc al Palau Firal de Manresa i que està obert a tothom, les diferents ponències programades permetran evidenciar que l'economia circular i la simbiosi industrial poden ser eines estratègiques per la competitivitat de les empreses i la sostenibilitat del territori.

Seran membres de l'Oficina de Sinergies de l'Associació d'Empresaris del polígon de Bufalvent, Packaging Cluster i Denso Barcelona els qui detallaran la conveniència d'afavorir l'impuls de la simbiosi industrial i l'economia aplicada, que comporten uns avantatges encaminats a aconseguir el màxim profit de l'activitat empresarial.

Tot seguit, la taula de debat donarà resposta a qüestions sobre «com aprofitar millor els residus i recur sos sobrants» o «com trobar sinergies al territori», entre d'altres. L'economia circular es basa en què una empresa utilitzi com a matèria prima el que per a una altra és un residu.

En la prèvia d'aquesta convocatòria, el vicepresident primer i conseller de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Bages, Joan Badia, va manifestar que «trobades com aquesta són molt valuoses per crear noves sinergies, potenciar l'optimització dels recursos i identificar noves oportunitats per garantir la sostenibilitat empresarial».