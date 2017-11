El president del BBVA reclama polítiques i reformes per pal·liar els costos de la transició a la societat digital

El president del BBVA, Francisco González, està convençut que l'avanç tecnològic comportarà més progrés i benestar, però reclama polítiques i reformes estructurals capaces de pal·liar els costos de la transició a la nova societat digital. Fomentar la investigació i l'educació, impulsar la competència i la transparència dels mercats i desenvolupar noves polítiques d'ocupació i sistemes de protecció social són les recomanacions que va fer ahir Francisco González en una jornada organitzada a Barcelona. Tecnologies com la mobilitat intel·ligent, el big data, la computació al núvol i la biotecnologia ofereixen «increïbles oportunitats per impulsar el creixement econòmic i millorar el benestar de la humanitat. Però també ens confronten amb incògnites i riscos molt importants: des del futur de l'ocupació, la desigualtat o la pressió sobre els sistemes de l'estat del benestar, fins a riscos catastròfics per al nostre planeta i per a la nostra espècie», va dir Francisco González durant la jornada, en què es va presentar el llibre El próximo paso. La vida exponencial, publicat per BBVA i que es pot descarregar gratuïtament al web d'Openmind. González es declara tecnooptimista, però reconeix que la transició cap a la societat digital pot ser difícil i penosa per a molts. «I aquí és on han d'intervenir els poders públics, perquè aquest procés de canvi no sigui salvatge i incontrolable», va dir González.