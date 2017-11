La recuperació de l'ocupació pública entre el 2015 i el 2017 es fa per la via de contractes temporals

L'oferta d'ocupació pública aprovada al juliol en els pressupostos generals de l'Estat per aquest 2017 tenia l'objectiu de recuperar l'ocupació i reduir la temporalitat fins al 8% del sector públic. Contràriament aquesta voluntat, la temporalitat ha crescut passant del 22,8% el 31 de desembre del 2016 al 24,1% al setembre d'aquest any. La temporalitat del sector privat també ha augmentant però menys passant del 27,4% al 28,2%. Amb la nova oferta d'ocupació pública, el govern pretenia, sense aconseguir-ho de moment, capgirar la tendència consolidada entre el 2015 i el 2016 on es veu un increment del 17% dels contractes temporals i una reducció de l'1% dels indefinits, segons l'informe 'L'evolució de l'ocupació en les administracions públiques en l'última dècada' publicat aquest 7 de novembre pel Banc d'Espanya.

Mentre la temporalitat té un fort protagonisme en el recent període de recuperació de l'economia entre el 2015 i el 2016, si s'amplia la visió a un cicle més llarg, entre el 2007 i el 2016, la plantilla amb contracte indefinit es va expandir un 6,3% mentre que els temporals es va reduir en un 13,2%.

L'estudi del Banc d'Espanya ha estat elaborat per Marta Martínez Matute i Javier J. Pérez, dos tècnics de la direcció general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya. Per valorar l'impacte de la temporalitat en el sector públic espanyol, els dos economistes es basen en les dades de l'Enquesta de la Població Activa (EPA) del quart trimestre del 2016.



Creix la temporalitat

Segons l'EPA, la temporalitat en el sector públic va tancar el 2016 amb 680.900 ocupats, el 22,8% per al conjunt de les administracions públiques, incloses les comunitats autònomes i les corporacions locals, i sense incloure les dades de les empreses públiques. Si s'observa l'EPA del tercer trimestre, no inclosa en l'estudi del Banc d'Espanya, la temporalitat no s'ha reduït en el sector públic sinó que en el tercer trimestre d'aquest any s'ha situat en 737.700 treballadors, el 24,1% del total de l'ocupació pública, 1,3 punts percentuals més.

En el sector de l'ensenyament i de la sanitat, aquest percentatge de temporalitat es dispara fins als 24% i el 33%, respectivament, en xifres del quart trimestre del 2016.

L'objectiu de l'oferta de contractació pública aprovada en el pressupostos generals de l'Estat per al 2017 i acordada amb els sindicats al juliol d'aquest any, pretenia l'ambiciós objectiu de reduir la temporalitat fins al 8%. En el conjunt de l'economia privada, sense tenir en compte les xifres del sector públic, la temporalitat a 31 de desembre del 2016 es va situar en el 27,4% passant a ser del 28,2% en el tercer trimestre, cosa que suposa un augment de 0,8 punts percentuals, 0,5 punts menys que l'increment del sector públic.

