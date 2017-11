Victor Küppers protagonitzarà la Nit de l'Impuls Empresarial de Sant Vicenç

El conferenciant, professor i formador Victor Küppers serà el convidat protagonista a la Nit de l'Impuls Empresarial de Sant Vicenç de Castellet. La trobada tindrà lloc a Cal Soler el dijous 23 de novembre, i per cinquè any consecutiu pretén esdevenir un punt de trobada per al teixit empresarial i social del municipi.

Küppers protagonitzarà la xer-rada «Viure amb entusiasme», en què pretén destacar els beneficis que suposa tenir una actitud activa i positiva en qualsevol àmbit de la vida, més enllà de la feina.

En el marc de la Nit de l'Impuls Empresarial, que organitza l'Ajuntament de Sant Vicenç, es lliuraran també els premis a les empreses que han tingut una trajectòria destacada aquest 2017 i als comerços que enguany celebrin el 50è aniversari.

Les persones interessades a assistir a la Nit de l'Impuls Empresarial han de confirmar l'assistència, que serà gratuïta, a través del correu electrònic svc.promoeconomica@svc.cat o bé mitjançant el telèfon 93 222 71 30.