L'Ajuntament de Manresa dóna set microcrèdits a empreses

El local del carrer Sobrerroca Cafè del Taller & Take Away i el mitjà informatiu Nació Manresa, en la categoria de noves empreses al Centre Històric; i l'espectacle Pegasus, The Winged Horse; l'establiment hoteler L'Hotelet; l'espai de festes a l'aire lliure Set Box; la cafeteria del sector plaça Catalunya General Store and Coffee; i el projecte de llibretes modulars MixiwNotebooks, en el de creació de noves empreses a la resta de la ciutat, van rebre ahir sengles microcrèdits de 5.000 euros de l'Ajuntament de Manresa per impulsar la creació d'empreses a la capital del Bages.

Ahir al matí es va signar a l'edifici consistorial el conveni d'atorgament dels microcrèdits, amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i de la regidora d'Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz.

Els ajuts d'aquesta edició dels microcrèdits s'han dividit en tres línies de finançament, tot i que en una de les tres categories, la destinada a promoure les empreses que volguessin solucionar barreres arquitectòniques, no ha rebut cap sol·licitud.

El programa d'ajuts, que en conjunt ha recollit vuit demandes (2 per a empreses al Centre Històric, i 6 a la resta del municipi), i que ha atorgat un total de 35.000 euros, consisteix en crèdits reintegrables amb un tipus d'interès del 0% que s'han de retornar en un període de quatre anys.

Segons fonts municipals, l'Ajuntament té la intenció d'obrir en breu una nova convocatòria de microcrèdits amb un pressupost total de 100.000 euros.