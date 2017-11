Obertes les inscripcions per a la jornada de 'networking' de Castellbell

Castellbell i el Vilar manté obertes les inscripcions per participar en la tercera jornada de networking del municipi divendres. Aquest any la trobada, que és organitzada per l'APAE i pel mateix Ajuntament de Castellbell i el Vilar, tindrà lloc al circuit de velocitat de Can Padró. L'obertura serà a càrrec de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i tot seguit hi haurà la intervenció de Mònica Mendoza, ponent de referència en el sector de l'emprenedoria i l'empresa.