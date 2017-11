Lidl posa al mercat 65.000 metres quadrats de sòl a Sant Fruitós de Bages

La cadena alemanya de supermercats Lidl posa a la venda la seva cartera d'actius immobiliaris situats al conjunt de l'Estat espa-nyol. Aquest paquet inclou més de 109.000 metres quadrats de locals comercials, actius industrials i sòl que el gegant alemany ha anat adquirint des que va aterrar a Espanya el 1994. L'actiu més gran a la venda, que també pot adquirir-se en règim de lloguer, segons explica el diari d'informació econòmica del sector immobiliari EjePrime, és un solar d'ús industrial a Sant Fruitós de Bages de 65.815 metres quadrats. Si bé la companyia no ha volgut fer una valoració de quina és la quantitat que espera rebre per aquest ter-reny, assegura que està oberta a «escoltar ofertes». Lidl va acudir el mes d'octubre a la fira immobiliària Barcelona Meeting Point, on va ocupar un dels estands més grans del saló per explorar acords immobiliaris, entre els quals hi havia la venda de part de la seva cartera d'immobles.