El 60% dels catalans voldria avançar l'edat de jubilació, segons el BBVA

El 59% dels catalans en edat de treballar voldria jubilar-se abans de l'edat que li correspon. De mitjana, l'edat a la qual els catalans els agradaria jubilar-se seria els 60 anys, segons es desprèn de la V Enquesta sobre la Jubilació i els Hàbits d'Estalvi elaborada per l'Institut BBVA de Pensions i publicada ahir.

El desig xoca amb la realitat, ja que en ser preguntats quan creuen que es jubilaran, manifesten, de mitjana, que l'edat efectiva a la qual podran retirar-se és als 67,1 anys. L'enquesta també reflecteix que el futur de les pensions públiques és motiu de preocupació per a la majoria de catalans ja que vuit de cada deu catalans (81%) creuen aconsellable estalviar per a la jubilació, encara que només el 25% ha començat a fer-ho. Preguntats per què no estalvien per a la jubilació, una part àmplia assenyala que no té capacitat per estalviar (el 46%), mentre que el 40% afirma que encara falta molt per a la jubilació.

Els resultats sobre l'estalvi per a la jubilació cal posar-los en el context dels hàbits d'estalvi de la població. La meitat dels catalans (el 55%) afirma que aconsegueix estalviar alguns mesos, mentre que el 45%, en canvi, no ho aconsegueix. Del 53% que estalvia, més de la meitat estalvia menys de 200 euros al mes. Les persones que estalvien per a la jubilació ho fan majoritàriament en plans de pensions (el 61%), pel 60% que estalvia en dipòsits; el 36% en plans de pensions d'empresa; l'11% en fons d'inversió; i el 8% en inversió immobiliària.

L'estudi també mostra que 7 de cada 10 enquestats reconeixen estar poc o gens informats sobre la seva jubilació, encara que els agradaria estar-ne més informats. Així, la majoria voldria saber l'import de la seva pensió; l'edat a la qual podran jubilar-se; i, en menys mesura, les diferents formes d'estalviar per a la jubilació.