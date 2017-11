Demanen a les elèctriques que paguin la pobresa energètica

La Taula del Tercer Sector va demanar ahir a les empreses de subministrament energètic que paguin la part que els correspon dels rebuts de pobresa energètica, una despesa que ara estan assumint les entitats i que suposaria «molt poc» per a les empreses, «amb beneficis que van sumar 5.463 milions el 2016».

Aquesta és la demanda que va fer ahir la Taula del Tercer Sector en roda de premsa, coincidint amb el primer aniversari de la mort d'una anciana de 81 anys a Reus, que va morir en incendiar-se casa seva amb l'espelma que utilitzava per il·luminar-se.

La presidenta de la taula, Francina Alsina, va anunciar que enviaran una carta a Iberdrola, Gas Natural i Endesa per sol·licitar una reunió que serveixi per «recordar-los els compromisos adquirits, el compliment de la Llei 24/2015» de mesures d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i per «signar els convenis pendents».

Segons Alsina, a la reunió demanaran a les empreses de subministrament energètic que assumeixin la despesa de pobresa energètica perquè ara se n'estan responsabilitzant les entitats i «no els correspondria perquè tenen molta feina a ajudar les famílies en unes altres despeses de primera necessitat», com l'alimentació o la roba.

«Aquesta despesa suposaria molt poc per a aquestes empreses, tenint en compte que el 2016 Endesa va tenir uns beneficis de 1.411 milions, Iberdrola, 2.705 milions, i Gas Natural, 1.347 milions», va recordar Alsina.