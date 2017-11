Els inspectors carreguen contra el Banc d'Espanya per la fusió de caixes

L'Associació d'Inspectors del Banc d'Espanya es va mostrar ahir crítica amb la tasca de la institució en l'època de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ja que es van aprovar fusions de caixes a la lleugera i sanejaments contra reserves «per no declarar pèrdues milionàries». En compareixença a la comissió del Congrés sobre la crisi financera, el secretari de l'Associació d'Inspectors del Banc d'Espanya, José Antonio Delgado Manzanares, va afirmar que la cúpula del supervisor va cometre errors, «encara que aquesta evidència sigui negada constantment» i no demanin disculpes. Per abordar la crisi, va recordar, es va apostar per les unions d'entitats sota una que actuava de capçalera, el que es coneix com un SIP o una fusió freda, fórmula que va aplaudir a la mateixa comissió Fernández Ordóñez. No obstant això, l'inspector del Banc d'Espanya va advertir ahir que no es pot defensar que les fusions fossin bones per ser meres fusions.