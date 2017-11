La venda de joguines creixerà el 10% durant aquest Nadal

Les vendes de joguines a l'Estat creixeran aquest any al voltant del 10% i vorejaran els 1.630 milions d'euros, de manera que el sector sumarà el seu quart any consecutiu en positiu i superarà els nivells de facturació que va registrar abans de la crisi. Aquesta evolució tindrà el suport tant en el bon comportament del mercat nacional, com en el fort increment de les exportacions, va explicar ahir a Efe el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets (AEFJ), José Antonio Pastor.

L'any passat, va remarcar, va ser «clau», ja que el sector va recuperar tot el terreny perdut durant la crisi, amb un creixement del consum intern del 6,8% i una facturació total, incloses exportacions, de 1.557 milions d'euros, el 10,7% més que el 2016.