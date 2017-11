Ausa explica els seus orígens i evolució als alumnes d'Automoció de l'EPSEM

Els alumnes del grau d'Engi-nyeria d'Automoció de l'EPSEM de Manresa van poder assistir, dimarts, a una conferència d'Ausa sobre l'empresa i el món de l'automoció.

Durant la seva conferència, Enric Perramon, Operation Excellence Manager de l'empresa, va parlar dels orígens d'Ausa, que l'any passat va celebrar el seu 60è aniversari, fundada per tres amics que compartien la seva passió pel món del motor, i de com la societat ha anat creixent fins a esdevenir una empresa internacionalitzada que dóna feina, de manera directa o indirecta, a unes 1.500 famílies, tot i que no ha deixat mai de ser una empresa familiar.

Ausa està activament vinculada a l'EPSEM mitjançant els convenis de cooperació educativa per a estudiants d'Enginyeria UPC Manresa-Ausa dels quals se n'han fet més de 200 en els últims 10 anys.

A l'empresa manresana, al llarg dels anys han treballat més de 500 enginyers formats en aquesta universitat, segons dades aportades per Ausa.