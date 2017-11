Iberdrola lliura els Premis a la Cooperació Energètica

Iberdrola i el Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, amb la col·laboració del ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, han donat a conèixer els guanyadors dels segons premis Iberdrola a la Cooperació Energètica Internacional, que, en aquesta nova convocatòria, han estat per a Trama TecnoAmbiental, en la categoria d'empresa; l'Institut Nacional d'Eficiència Energètica i Energies Renovables de l'Equador, en la categoria d'administracions públiques; i Nexus for Development, en la categoria d'organitzacions sense ànim de lucre i no governamentals.