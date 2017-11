Manresa celebra aquest cap de setmana la III Jornada de Coaching

La FUB acollirà demà, de 9 a 14 hores, la III Jornada de Coaching i Creixement Personal de la Catalunya Central, que enguany portarà per títol «Ara és el teu moment: l'hora del canvi». La jornada, que se centrarà en el tema de la gestió del canvi, treballarà aquest aspecte a través de tallers pràctics i grups de treball que portaran a terme els coaches professionals de l'Associació Coaching C7. Durant la trobada, segons els organitzadors, es donaran eines pràctiques per millorar l'autoconfiança, l'autoestima, l'actitud i la mentalitat.

La jornada la inaugurarà la regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz. Després, Pau Cinos portarà a terme el taller «Autoconfiança davant del canvi». A continuació, Albert Garcia i M. del Carmen Pérez realitzaran el taller «Canviant la teva forma d'estimar-te». Posteriorment se celebrarà un taller d'Isabel Acera que porta per títol «Descobrint i desmuntant creences». Jordi Simon tancarà la jornada amb el taller «Com l'actitud determina la teva vida».

El preu de la inscripció és de 40 euros i permet convidar una persona. Es pot pagar a la pàgina web www.coachingc7.com o també fent l'ingrés al compte corrent de l'associació. Hi ha una reserva de places per a usuaris del CIO Manresa amb dificultats sociolaborals, per als quals la jornada serà gratuïta. Hi ha unes paraules de benvinguda als participants. Enguany, la jornada tindrà un vessant solidari amb una recollida de gel de dutxa per a la Plataforma dels Aliments de Manresa.