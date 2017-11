El CFP oferirà quatre cursos subvencionats en perfils amb alta demanda laboral

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ja té a punt l'oferta de formació subvencionada per a l'any 2018. Es tracta de quatre cursos en àmbits amb una alta demanda de professionals i que s'adrecen tant a persones en situació d'atur que volen trobar feina a la indústria com a professionals en actiu que vulguin millorar la seva situació laboral.

En aquesta ocasió, el CFP torna a fer una aposta per la formació en control numèric tenint en compte les necessitats de les empreses del territori. Per aquest motiu, oferirà 3 edicions del curs de mecanització per arrencament de ferritja i una del curs de manteniment industrial.

El primer curs en començar serà el de mecanització per arrencament de ferritja CNC, el proper 12 de desembre en edició de matins.

Es tracta d'un curs de 540 hores que inclou 80 hores de pràctiques en empreses. Aquest curs es repetirà en dues edicions més al llarg de l'any vinent, una en horari de matins i una altra en horari de tardes.

Les inscripcions per a la primera edició ja estan obertes i les places són limitades.

El curs de muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial començarà el dia 22 de gener del 2018. Aquest curs té una durada de 630 hores, més 80 hores de pràctiques en empreses.

Les persones interessades a tenir més informació dels cursos poden consultar el web del CFP ( www.cfp.cat) o bé poden trucar al telèfon 93 875 72 79.