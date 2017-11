El CIO de Manresa celebra una trobada entre aturats i empreses com a cloenda del programa «Tu ets capaç»

El Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació de Manresa acollirà el proper dijous al matí una anomenada trobada de talent, en què persones sense feina podran contactar amb empreses interessades en contractar personal. Previntegral, Elèctrica de Guixés i Central de Teatre són algunes de les empreses que participaran a la trobada, que es farà de les 9.30 fins a les 13.30 h, a la seu del CIO.

Els candidats, 12 persones que busquen feina, es donaran a conèixer i crearan contactes amb empreses de la Catalunya Central en intercanvis ràpids per tal que aquestes coneguin el seu talent i els donin una resposta sobre com afronten les entrevistes de feina.

La iniciativa posarà fi al programa «Tu ets capaç», un itinerari formatiu i de coaching impartit al CIO per l'equip de Consultoria Constructiva, que va començar a mitjan setembre. El coordinador del programa, Ferran Camps, afirma que la trobada «posarà en contacte el talent amb les necessitats de les empreses». Es tracta, segons Camps, d'«una iniciativa molt útil que permetrà als candidats obtenir un feedback directe del món laboral». Durant la trobada els participants podran posar en pràctica el que han treballat en les sessions formatives, com les tècniques per millorar i transmetre l'autoconfiança.