Nostrum obrirà en quatre anys 27 nous establiments a Barcelona i Madrid

Un fons d'inversió constituït a Luxemburg invertirà en una multifranquícia que promou l'expansió de la cadena de restaurants Nostrum –propietat de l'empresa Home Meal– a Madrid i Barcelona. Segons diu la companyia en un comunicat, l'objectiu bàsic és obrir i gestionar 27 restaurants Nostrum a Barcelona i Madrid «ubicats en llocs privilegiats». El pla de negoci preveu obrir quatre nous restaurants cada any fins al 2021. Aquests establiments se sumaran als set (quatre a Madrid i tres a Barcelona) que Nostrum ja va obrir al principi del 2017 i que destaquen per una àmplia superfície per a la degustació. La companyia explica que els recursos per poder obrir les noves botigues s'obtindran mitjançant el fons d'inversió que emetrà capital per un import màxim de 15 milions d'euros. L'acord estableix que la propietària de la cadena de restaurants garanteix la gestió de les franquícies «amb personal altament experimentat».