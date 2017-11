PizzaKlam introdueix l'aigua de mar a la seva cuina

La cadena bagenca de pizzeries PizzaKlam ja està elaborant tota la seva carta de pizzes amb aigua de mar tractada, un gir innovador en la producció d'aquest plat tan popular i amb el qual vol potenciar-ne tant «el sabor» com «l'excel·lència en salut», segons explica Josep Gómez, propietari de la cadena.

La introducció d'aigua de mar tractada amb fotosíntesi natural, detalla Gómez, afavoreix «que els productes tinguin els seus sabors autèntics, com ho trobaríem a la natura». A més, apunta el responsable de PizzaKlam, «aportem mineral i oligoelements necessaris per a la vida d'una forma natural». «Les nostres pizzes són ara una altra història», assegura.

PizzaKlam aprofita el sorgiment de plataformes de tractament d'aigua de mar que les comercialitza per al consum humà. En aquest cas, l'empresa bagenca es nodreix d'aigua procedent de la Mediterrània i tractada en una planta d'Alacant. «A l'hora de menjar, cada vegada ens hi mirem més perquè sigui sa», diu Gómez, que assegura que treballar amb aigua de mar «suposa un cost més elevat que assumim a benefici del sabor de les nostres pizzes». Gómez diu que introduir aigua marina en les receptes de la seva cuina és el pas natural posterior a «la batalla que hem tingut per millorar en la qualitat de les farines, i de treballar amb productes de proximitat». «El secret és a la massa, com deia una multinacional», afegeix Gómez, «però és a la farina i a l'aigua d'aquesta massa», conclou.

PizzaKlam va néixer el 2005 a Sant Fruitós de Bages, a l'entorn del restaurant-cafeteria Klam, que proposava una cuina fresca i mediterrània. D'aquell projecte inicial va néixer la idea de posar en marxa una pizzeria amb servei a domicili, que oferís, assegura l'empresa, pizzes amb aliments naturals, frescos i d'alta qualitat amb un sistema de cocció al forn a la pedra, «que dóna aquell plus que busquen els clients més exigents». El primer PizzaKlam es va obrir al davant del restaurant original. El 2008 l'empresa va obrir una segona pizzeria a Sant Joan de Vilatorrada, i s'iniciava així un pla d'expansió a la comarca del Bages amb obertures a Sant Vicenç de Castellet i a Manresa. Actualment també hi ha PizzaKlams a Igualada i a Sabadell, que van obrir portes, respectivament, el 2010 i 2011. L'empresa, en què treballen en total 48 persones, factura un milió d'euros anuals, «i estem creixent cada any», afirma Gómez.