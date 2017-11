El comerç manresà afronta un Black Friday plenament consolidat

Després de dos anys en què s'ha anat incorporant lentament al calendari de rebaixes local, enguany el Black Friday arriba a Manresa com una data ja plenament consolidada que, pel seu ressò publicitari global, obliga el comerç tradicional a fer acte de presència. Als principals carrers comercials de la capital del Bages, els rètols anunciant la jornada de descomptes d'avui fa dies que preparen el públic. Avui s'espera un increment de l'afluència de compradors, disposats a iniciar així la campanya de Nadal, que podran triar productes seleccionats amb fins al 60% de descompte.

«Fa vàries temporades que ho tenim marcat al calendari», diu Valentí Cardona, responsable d'Iglesias Moda. «T'hi has d'afegir, perquè el consum es mou avui en aquests paràmetres», diu Cardona. A la capital del Bages, el divendres negre ha pres el lloc a la tradicional obertura de la campanya nadalenca que suposava la Fira de Sant Andreu, en què els comerços també oferien descomptes previs a les rebaixes. «Era una campanya només manresana, i ara hem de competir amb descomptes globals», apunta Valentí Cardona, l'establiment del qual oferirà descomptes fins al 30%.

A la joguineria Joguiba es poden trobar avui ofertes de fins al 60% en un centenar de productes seleccionats (fins diumenge, a la web). La majoria seran productes descatalogats, però també es podran trobar «productes de llicència i de marca», com la Patrulla Canina, Barbie i Lego, apunten fonts de la joguineria manresana. Que aquest any el Black Friday trepitja més fort ho revela el fet que a Joguiba el 2016 es van posar a l'aparador dels descomptes una quinzena de productes; aquest any són 100. «Ens hi aboquem», diuen les mateixes fonts.

En conjunt, el comerç català arriba a aquest inici oficiós de la campanya de Nadal amb una certa «disparitat» de criteri quant a les dates. El president de Retailcat, Joan Carles Calbet, destaca que el Black Friday se celebra avui, però que «segurament molts comerços ho estenen també al dissabte i altres ho avancen durant la setmana». Segons Calbet, «caldria que el sector del comerç es posés d'acord, especialment de cara als clients, ja que es poden fer un embolic» amb uns dies de descomptes que s'espera que aportin bons resultats.

«Fa cinc anys que s'està fent el Black Friday a Catalunya. Van començar algunes cadenes i grans operadors, i any rere any ha anat a més; cada cop s'hi incorporen altres comerços, però també entitats bancàries i concessionaris de cotxes», diu Calbet, que constata l'avançament de la campanya de Nadal: del pont de la Puríssima a final de novembre.

Calbet no es mostra preocupat per les campanyes de promoció del Black Friday que ja han avançat diverses empreses online de distribució, ja que considera que «ajuden que es creï una consciència» en els consumidors que s'apropen dies amb descomptes també a les botigues físiques. Segons Calbet, l'important és que els compradors percebin que ja arriba el Black Friday i s'interessin pels descomptes.