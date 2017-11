La Caixa transforma i modernitza la seva oficina número 1, la d'Igualada

La Caixa ha portat el seu nou model d'oficina i de centre de negocis a Igualada. La capital de l'Anoia se suma a la modernització del concepte de negoci que l'entitat financera va estenent pel territori, però té un simbolisme únic: la d'Igualada, la de la Rambla del General Vives, 2, és l'oficina número 1 de l'entitat, oberta al públic fa 108 anys. En el noble edifici, que fa uns any acollia també una sala d'actes i la biblioteca, sustentat per les centenàries columnes de ferro de la també igualadina Fàbregas, s'hi ha fet una intervenció que permet combinar l'encant de l'immoble amb les aportacions tecnològiques d'última generació: pantalles grans a les parets, zona de promoció d'aparells tecnològics a la venda, acolorits racons amb butaques i taules per poder atendre tranquil·lament els clients... Una transformació que trenca definitivament a l'atenció al taulell. Ara, les operatives habituals es podran fer a través de 6 caixers automàtics situats en el passadís d'entrada i, a partir d'aquí, s'obre un món de diferents àrees per vendre els productes de l'entitat. L'accés a aquesta entorn estarà regulat per una persona d'atenció al client que serà el primer Déuvosguard per als igualadins que s'hi atancin.

La inauguració de la remodelació d'aquesta oficina, que els igualadins ja havien tastat les darreres setmanes, s'ha fet aquesta tarda, amb un centenar d'assistents, clients en la seva majoria, que han volgut ser al costat de l'entitat en aquesta presentació de la modernització. Jaume Palací, director de l'oficina, ha assegurat que la transformació no només és un canvi estètic, sinó que respon a la voluntat de reorientació del model de negoci de La Caixa i la voluntat, ha dit, d' "atendre amb millor qualitat". En el conjunt de l'oficina hi ha 6 taules d'atenció al client i 10 zones més d'atenció més personalitzada, segons que ha explicat el mateix Palací. La vida de les taules i cadires, i el servei, el donen els 14 treballadors que hi té l'entitat.

Aquesta inauguració ha comptat amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, que ha tingut paraules d'agraïment a l'entitat pel suport que ha trobat a l'hora d'avançar i col·laborar en diferents projectes d'Igualada; el darrer, el milió d'euros compromès per fer l'ampliació de la residència d'avis Pare Vilaseca. L'alcalde ha recordat les llargues estones que havia passat a la biblioteca (a la primera planta) en l'etapa d'estudiant, moment que ha aprofitat per saludar i fer un reconeixement públic a la bibliotecària, Maria Teresa Miret, que també era present a la sala. Ha tingut més picades d'ullet, Castells. Ha parlat de com fa uns mesos es feia el pinxo amb el president Puigdemont, quan era alcalde de Girona, perquè li deia: "Carles, hi ha una cosa amb la que no em pots guanyar: jo tinc a la meva ciutat l'oficina número 1 de la Caixa, i tu t'has de conformar amb la 2". I encara ha recordat a Cèlia Orpinell, la igualadina de més edat, que justament té un any més que la pròpia oficina (109) i és la dona de qui va ser un dels primers directors. L'entitat, ha lliurat a la filla de la Cèlia i al seu home un ram, simbolitzant en la seva persona l'agraïment als clients. "Estem, segurament, davant del client més veterà de l'entitat", va dir Palací. L'entita ha permès als assistents fer una visita per les instal·lacions, ha mostrat la zona de despatxos del primer pis i les sales de reunions, tots amb llum exterior, i ha fet un primer brindis amb cava per la nova etapa.