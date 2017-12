El fons de capital risc Corpfin adquireix una participació majoritària de Kids&Us

El fons de capital risc espanyol Corpfin Capital ha entrat amb una participació majoritària en l'accionariat de l'empresa manresana Kids&Us English SL, especialitzada en l'ensenyament d'anglès per a nens. No ha transcendit ni el cost de l'operació ni el percentatge amb què Corpfin entra a l'empresa manresana, però sí que serà «superior al 50%». Amb tot, els fundadors del negoci, Natàlia Perarnau i Quim Serracanta, es mantenen a l'empresa «amb una participació molt alta», segons explicaven ahir fonts de l'empresa a aquest diari. A més, tant Perarnau com Serracanta mantindran els seus llocs de direcció i el lideratge del projecte, ja que «sense ells el projecte no tindria cap sentit», asseguren fonts properes a l'operació financera.

L'objectiu de l'entrada de Corpfin, segons fonts de Kids&Us, és «impulsar el pla estratègic de la companyia», que passa per incrementar la presència al territori espanyol i consolidar-se i expandir-se als mercats internacionals.

Kids&Us, que actualment té 376 centres en règim de franquícia -319 a Espanya i 57 al mercat internacional-, va facturar 18 milions d'euros el 2016 i preveu finalitzar aquest exercici amb una facturació superior als 20 milions d'euros. L'empresa ha experimentat un creixement rellevant durant els últims anys que l'han dut a convertir-se en una empresa de referència en el sector de l'educació infantil en anglès als mercats on opera. Les franquícies que formen part de la marca generen una facturació conjunta superior als 84 milions d'euros, donen ocupació a prop de 3.000 professionals i imparteixen classe a 115.000 alumnes. Kids&Us està actualment present en 7 mercats internacionals (França, Itàlia, Bèlgica, Andorra, República Txeca, el Mar-roc i Mèxic) i dona feina a 130 persones.

Els plans d'expansió de l'acadèmia manresana preveuen l'obertura de més de 200 nous centres en mercats actuals i l'entrada en nous mercats emergents a Europa, Llatinoamèrica i Àsia, amb l'objectiu d'impartir classes a 200.000 nens l'any 2020. Dins d'aquesta estratègia, el primer país que Kids&Us abordarà és el Japó, previst per l'abril del 2018.

Per assolir aquest acord amb Corpfin, Kids&Us ha valorat principalment que el nou soci doni suport a la seva filosofia empresarial que se centra en «l'alta qualitat de l'ensenyament i en la innovació». «Corpfin és un soci estratègic que ens ajudarà a assolir el següent nivell sense renunciar al que som, impulsant un ambiciós procés d'expansió global que ens permeti convertir-nos, en uns anys, en referent mundial», apuntaven ahir fonts de l'empresa en un comunicat. «Amb aquesta fita seguirem enfortint la marca, mantindrem i millorarem el servei als nostres franquiciats i seguirem en procés de millora contínua, anticipant-nos així a les tendències del sector educatiu i a la progressiva incorporació de les tecnologies de la informació», assegurava Quim Serracanta, director general i soci fundador de Kids&Us, en aquesta mateixa nota.

Corpfin Capital és una reputada entitat d'inversió del mercat espanyol, on opera des de fa més de 25 anys. «Kids&Us ha demostrat ser un projecte de gran èxit, sustentat en la seva proposta pedagògica única, la qualitat dels seus processos i el compromís dels seus treballadors i directius. Aquests valors seran la base per a l'èxit de la nova etapa d'expansió empresarial que ara iniciem», afirma Fernando Trueba, soci de Corpfin Capital. En aquesta operació, Corpfin Capital aporta, a més de recursos, dilatada experiència en la gestió empresarial. Corpfin està especialitzada en operacions en empreses de capitalització mitjana, i és propietària de companyies com Ingesport, que gestiona poliesportius municipals; de l'agència de viatges Catai i de la firma de seguretat Segur Ibérica.

Per la seva banda, l'empresa Kids&Us English SL va ser fundada fa 15 anys a la capital del Bages per la filòloga Natàlia Perarnau, que va crear un mètode propi d'ensenyament basat en la imitació del procés natural d'adquisició de la llengua materna fins a convertir-lo en un model de negoci d'èxit.