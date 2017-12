La Catalunya Central contradiu la tendència de l´atur al conjunt català

L'atur registrat a les comarques centrals es va reduir en 158 persones el mes de novembre respecte de l'octubre, el que suposa una davallada relativa del 0,57%. Aquesta evolució contrasta amb l'increment de gairebé dos punts (1,78%) del conjunt de Catalunya en el pitjor mes de novembre quant al mercat laboral des de l'any 2009, segons les dades que ha fet públiques aquesta setmana el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Des del mes d'agost, l'atur a les comarques centrals s'ha reduit el 0,5%, en perdre un total de 139 inscrits a les oficines de Treball de la Generalitat (fins a les 27.806 amb què es va tancar el mes de novembre), mentre que en el mateix període el nombre d'aturats a Catalunya ha crescut en 25.077, el 6,31%. L'any passat, en el mateix període, d'agost a novembre, el nombre d'aturats es va reduir el 0,9% a la Catalunya Central i es va incrementar el 3,94% al conjunt de Catalunya. Al territori central, la subcomarca del del Baix Llobregat Nord i la comarca del Bages (amb uns descensos respectius del nombre d'aturats entre agost i novembre de l'1,91% i el 3, 67%) han impulsat la rebaixa conjunta del territori central.

Respecte del mateix mes de novembre del 2016, el nombre d'aturats s'ha reduït en 2.966 persones, el 9,64%. Al conjunt de Catalunya la reducció d'un any a l'altre ha estat inferior percentualment, del 8,75%. En quatre comarques (Alt Urgell, -10,11%; Anoia, -10,33%; Baix Llobregat, -14,22%, i Solsonès, -12,74%) la retallada ha estat superior als dos dígits. La resta de comarques de la Catalunya Central, però, s'han quedat per sota de la reducció global de Catalunya (Bages, -7,74%; Berguedà, -3,79%; Cerdanya, -1,28%; i Moianès, -7,99%).

Un mes dolent a Catalunya

El novembre es va tancar al conjunt del país amb un increment de 7.391 aturats en relació al mes anterior, una de les pitjors dades entre les diferents autonomies de l'estat, i l'increment més gran a Catalunya en el penúltim mes des del 2009. El novembre d'aquell any, Catalunya va registrar un augment d'11.802 aturats. Des d'aleshores, l'atur al país es va reduir el 2010 (1.955), 2014 (5.481) i 2015 (1.868), i va augmentar el 2011 (111), 2012 (5.785), 2013 (4.512) i 2016 (4.573).

Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats va augmentar en 7.255 en relació amb l'octubre, un increment del 0,21 %, que situa el nombre total de desocupats inscrits en 3.474.281.

Els sindicats UGT i CCOO de Catalunya han atribuït la pujada de l'atur a Catalunya durant el novembre a l'evolució del sector serveis i han denunciat que la recuperació del mercat de treball és «feble, inestable i precària». Segons el parer de la UGT catalana, l'avançament de la campanya de Nadal no ha pogut absorbir la pèrdua d'ocupació per la fi de la temporada turística. De la seva banda, CCOO també ha alertat que el 40 % dels desocupats ja no disposen de protecció per atur, cosa que «evidencia la falta de cobertura del sistema de protecció social».

La patronal Foment de Treball ha associat l'augment de l'atur durant el novembre a la inestabilitat política i institucional, i ha dit que és «urgent generar un clima d'estabilitat institucional i seguretat jurídica, com requisits indispensables per garantir el creixement econòmic i d'ocupació». Foment insisteix que, «unit a l'increment excepcionalment elevat del nombre d'aturats del mes anterior», l'increment del novembre «ens obliga a estar especialment expectants en els pròxims mesos».