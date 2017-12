El turisme rural a la Catalunya Central assoleix el 95% d´ocupació durant el pont de la Puríssima

Les cases de turisme rural a les comarques de muntanya de la Catalunya Central han assolit entre el 90 i el 95% d'ocupació durant el pont de la Puríssima, especialment durant el cap de setmana.

Les bones previsions s'han complert i el sector tanca un "bon" pont degut a la recuperació econòmica i també al fet que, enguany, els festius han caigut bé, amb un dimecres i un divendres no laborable. L'altra cara de la moneda la representa l'estació d'esquí del Port del Compte, al Solsonès, on tan sols hi han passat uns 3.800 esquiadors durant tots els dies de festa.

El client majoritari dels hotels de la Catalunya Central és l'empresari i, per aquest motiu, l'ocupació sol ser baixa en dies festius com els del pont de la Puríssima. Tanmateix, pel sector turístic rural, aquest pont de desembre és dels més forts de l'any i, després d'una caiguda en l'ocupació de l'any passat, enguany s'ha recuperat la tendència positiva amb unes previsions d'ocupació que han voltat el 100%.

És el cas del Berguedà, on el turisme rural ha assolit una ocupació d'entre el 85 i 90% durant la setmana i del 95% durant el cap de setmana. Ara, el sector espera que aquesta tendència positiva continuï durant les festes de Nadal. De fet, tot apunta que la temporada serà "molt bona", ja que, per exemple, a hores d'ara, ja no hi ha cap casa gran de turisme rural lliure pels dies de cap d'any.



El Port del Compte, xifres insuficients



L'altra cara de la moneda la representa l'estació d'esquí del Port del Compte, on s'han registrat pitjors xifres que l'any passat, ja que la meteorologia no ha permès, a diferència del 2016, obrir totes les pistes. De moment, l'estació manté oberta la zona de debutants, de tobogans i trineus, i això ha permès que s'hi acostés força turisme familiar. Tanmateix, les xifres estan lluny de les de l'any passat, ja que en tota la setmana han passat per l'estació uns 3.800 esquiadors, una xifra que l'any passat es va assolir en tan sols un dia.



Pràcticament ple total a Montserrat



A Montserrat, una de les zones turístiques per excel·lència del Bages i de la Catalunya Central, l'ocupació s'ha situat a l'Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les Abat Marcet al 95% entre el dimecres 6 de desembre i el dissabte 9, una xifra superior a la de la tendència dels darrers anys, quan l'ocupació ha estat d'entre el 50 i el 65%.