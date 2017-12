La manresana Fent País tancarà l´any amb una facturació d´un milió d´euros

La cooperativa de Manresa Fent País ja supera les 30.000 capses regal venudes des que va arrencar la seva activitat l'abril de l'any 2013. Es tracta d'una capsa regal que ofereix paquets de lleure per a famílies i en aquests moments la cooperativa té una xarxa de distribució de 400 punts de venda arreu del territori català. Segons informa Fent País en un comunicat, la cooperativa preveu tancar l'any 2017 amb una facturació d'un milió d'euros i un creixement del 20%.

Entre les propostes del que s'ofereix a les capses regal de Fent País hi ha, per exemple, una garoinada a bord d'un veler d'època, una observació astronòmica al Pirineu amb tast de licors, una ruta per petits pobles de l'Empordà en bici elèctrica o una visita a una cerveseria artesana. Com a novetat, Fent País ha incorporat la possibilitat de regalar experiències fora de la capsa regal i també la compra de lots de productes de la terra.

Fent País assegura que les seves propostes tenen dos elements en comú: el «compromís social» de totes les empreses que formen part del catàleg d'experiències i l'interès per descobrir el territori d'una manera «autèntica i respectuosa». Fonts de la cooperativa manresana asseguren que, a diferència de les tradicionals caixes d'experiències, ells no ofereixen «conduccions en Ferrari, ni tractaments de luxe, ni tampoc propostes procedents de grans grups hotelers». A Fent País «hi predominen els masos de turisme rural catalans, els restaurants que cuinen amb producte local, les visites a cellers», entre d'altres.

Com a novetat, la cooperativa manresana ha introduït al seu web la possibilitat de regalar experiències fora de la capsa regal. Fins ara, Fent País tenia la limitació d'oferir propostes que s'ajustessin als diferents preus de les caspes regal, però a partir d'ara s'obre la porta a poder regalar caps de setmana temàtics o experiències estacionals amb tot inclòs. A més, a partir d'ara també es poden comprar lots de productes de la terra a través de la pàgina web de Fent País amb l'objectiu de reivindicar els petits productors del territori.

Fent País va néixer de la iniciativa de cinc joves bagencs amb l'objectiu de crear una xarxa de petites empreses turístiques arrelades al territori.