Obert el termini del vot popular del Concurs d´Aparadors de Nadal de Manresa

Aquest dimarts, 12 de desembre, s'obre el termini per a les votacions populars del 50è Concurs d'Aparadors de Nadal organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa. L'aplicació per registrar els vots estarà activa fins a les 12 de la nit del dimecres 20 de desembre en un enllaç al qual es podrà accedir des del web www.cambramanresa.cat, la pàgina facebook.com/cambramanresa o el compte de Twitter @cambramanresa.

El sistema permet emetre un sol vot per dispositiu fix o mòbil. En aquests moments ja hi ha 19 comerços inscrits al concurs però es preveu que el nombre de participants augmenti, ja que hi ha temps fins divendres perquè se n'hi apuntin de nous. Els establiments participants fins ara són la perruqueria El Serrell, les pastisseries El Cigne, Loteria de les Bases, Puigbertran, Nounat, Forn de Cabrianes (Muralla del Carme i La Lionesa), Les Sabatilles Vermelles, Elde, El Manetes, El Caribú, Perruqueria Caché, Joan Soler, Electrodomèstics Màrquez, El Forn, Neus Suàrez, Llibreria Papasseit i Teatre Els Carlins. Tots els comerços inscrits llueixen un cartell de participació amb un codi QR que permet accedir directament a l'aplicació per votar. Els guanyadors del concurs es coneixeran el 22 de desembre.