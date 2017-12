Ryanair també reconeixerà els sindicats dels tripulants de cabina

L'aerolínia irlandesa de vols econòmics Ryanair va anunciar ahir que estén la seva oferta de reconeixement dels sindicats de pilots als dels tripulants de cabina.

La companyia establerta a Dublín tenia previst reunir-se amb els representants sindicals d'un grup de pilots irlandesos que va convocar la setmana passada una vaga de 24 hores per a avui, però que la va cancel·lar davant el gir històric fet per Ryanair. L'aerolínia irlandesa de baix cost va anunciar divendres un «canvi radical» en la seva política laboral, després de reconèixer, per primera vegada des de la seva creació fa 32 anys, els sindicats independents dels seus pilots.

«Com vam deixar clar el 15 de desembre, Ryanair està preparada per reconèixer els sindicats, de manera que iniciarem aquesta setmana reunions amb els sindicats de pilots irlandesos, alemanys i portuguesos», va informar ahir la companyia en un comunicat.