2018, un bon any per invertir GETTY IMAGES

Els inversors encaren el nou any amb optimisme. L'escenari és favorable. Es preveu que l´economia mundial creixi aquest any el 3,6% i el que ve, una dècima més, el 3,7%. Els indicadors macroeconòmics mostren fortalesa, els resultats empresarials són positius i els tipus d´interès, que el BCE manté en el 0%, continuaran molt baixos l´any que ve. Tot apunta que el 2018 serà un gran any per als que vulguin invertir.

Les borses dels Estats Units es mouen avui en màxims històrics. El Nasdaq s´ha revaloritzat en l'any el 26% i el Dow Jones, el 22%. A Europa el balanç també és molt positiu, amb alces del 13% a Alemanya, del 10% a França o de gairebé aquest mateix percentatge a Espanya, tot i el mal moment que ha suposat en els últims mesos la tensió política a Catalunya.

1. PENDENTS DE CATALUNYA

Amb les eleccions autonòmiques d´avui com a teló de fons, el desafiament independentista –unit a la necessitat que Catalunya recuperi l´estabilitat perduda– constitueix probablement el factor geopolític que més incertesa s´inocularà als mercats en l´arrencada de l´any. "La caiguda de la inversió, la caiguda del turisme i els costos de recol·locació de les gairebé 3.000 empreses que han canviat la seu social tindran un efecte en el creixement", assegura Diego Jiménez-Albarracín, responsable de Renda Variable del Centre d´inversions de Deutsche Bank.

2. SENSE FACTORS DE RISC

A diferència del gener del 2017, quan el Brexit, el triomf de Donald Trump als EUA i les eleccions a França i Alemanya suscitaven algunes incògnites, l´any 2018 comença sense grans amenaces. Els analistes donen per descomptat l´impacte del Brexit, consideren que el problema català està relativament reconduït i no dibuixen un escenari rupturista en les pròximes eleccions italianes. "Ara per ara no hi ha factors que pensem que hagin de fer descarrilar el mercat¡", afirma Víctor Peiró, director general d´Anàlisi de GVC Gaesco Beka.

3.BENEFICIS EMPRESARIALS

A aquest context favorable se sumen els beneficis empresarials, que seran un revulsiu per a les Borses. Nicolás López, director d´Anàlisi d´M & G Valors, assenyala que "en les companyies dels EUA s´esperen creixements de l´ordre del 7% anual i en les europees, de l´ordre del 10%. I aquesta és la rendibilitat –afegeix– que, més o menys, cal raonablement esperar dels índexs el 2018". Aquests dies els mercats no perden de vista, per descomptat, la reforma fiscal que impulsa Donald Trump als EUA, que inclou una significativa baixada d´impostos per a les empreses.

4. RETIRADA DE ESTÍMULS MONETARIS

A aquesta banda de l´Atlàntic, els inversors seguiran molt de prop les decisions que adopti el Banc Central Europeu, que ja ha anunciat una retirada planificada del seu programa de compra de bons per evitar riscos en l´economia de l´eurozona. "Aquesta decisió va tenir un impacte molt progressiu. És possible que en la segona meitat del 2018 es comenci a veure una pujada molt moderada en l´euríbor, però sen- se pujada de tipus fins al 2019 ", apunta Víctor Peiró (GVC).

5. SENSE RISC NO HI HA RENDIBILITAT

Amb els tipus d´interès tan baixos, l´inversor conservador ho té difícil per treure rendiment dels seus actius. Si vol guanyar –i encara més tenint en compte la inflació– ha d´assumir una mica de risc, "anant cap a accions tradicionalment defensives amb bon dividend en companyies com les elèctriques, que no tenen un risc gaire alt, o bé cap a bons amb venciments a molt llarg termini. Només a partir dels 10 anys podem trobar rendibilitats de l´1,5 o el 2%", assenyala López.

6. ELS TIPUS DE INTERÈS, AL 0%

Els experts descarten que el BCE pugi el tipus el 2018, la qual cosa estimula la inversió en borsa. En una economia que creix, amb baixa inflació i baixos tipus d´interès, el mercat borsari guanya atractiu per a l´inversor que busca rendibilitat. "Entre el 0% dels dipòsits i l´1% dels bons a llarg termini, hi ha moltes accions a la Borsa que només pel dividend et donen el 4% o el 5%", explica Nicolás López (M & G Valors).

7. PLANIFICAR I DIVERSIFICAR

Els riscos es matisen amb terminis més llargs, però també a través de la diversificació. "Do not put all your eggs in the same Basket", solen dir els anglesos: "No posis tots els ous al mateix cistell". Jiménez-Albarracín (Deutsche Bank) assegura que "l´important és tenir un pla i saber què vols o necessites aconseguir, quant de temps i fins on estàs disposat a arriscar". Un cop definit el perfil, toca triar els actius. "I, per descomptat, com més diversificada sigui la cartera més es redueix el risc. Diversificar en actius, en venciments i en estratègies sempre és millor perquè així et cobreixes en els temps dolents i te n´aprofites en els temps bons", aconsella.

8. LA CARTERA RECOMANADA

I quins sectors no cal perdre de vista el 2018? Entre els especialistes, hi ha un cert consens a l´hora de recomanar el sector tecnològic, que és el que s´està posant al davant a la Borsa dels EUA i del qual s´espera creixement en els propers anys. "Tenir als EUA alguna posició a Google (Alphabet) o Amazon no sobra", assenyala Víctor Peiró. El canvi de paradigma cap a una economia digital és una realitat i els mercats són receptius a la revolució tecnològica. També es recomana prendre posicions en valors forts i mínimament defensius de sectors com les elèctriques o les telecos, amb bons dividends. I, per descomptat, en els sectors cíclics, aquells que creixen quan l´economia s´accelera i minven quan l´economia es frena: el luxe, els automòbils, els bancs, etc. El sector financer podria repuntar en els pròxims mesos a l´empara del creixement econòmic sincronitzat al món, la pujada de tipus als EUA i l´augment del consum. A més, és aconsellable que la diversificació sigui també geogràfica. Nicolás López considera que "per a un inversor espanyol, Europa ha de ser important. Si inverteixes massa als EUA, assumeixes un risc divisa. Una cartera borsària que tingui el 20% a Espanya, el 60% a Europa i un altre 20% als EUA és raonable".

9. ON INVERTIR

Els fons d´inversió, que reuneixen el patrimoni de molts petits inversors, són, segons els experts, el vehicle més adequat. Invertir en fons és, bàsicament, diversificar i deixar que siguin els gestors d´una entitat els que inverteixin en accions i en bons. Qualsevol, encara que no sigui expert financer, pot comprar directament accions en borsa, però no és senzill i sense el coneixement necessari comporta riscos. Invertir en deute sobirà –lletres, bons i obligacions– és una altra opció que dóna estabilitat a la cartera. Tot i que els analistes veuen més recorregut el 2018 a invertir en països emergents que en desenvolupats. Menys entusiasme desperten els dipòsits bancaris, molt condicionats pel baix preu del diner. L´interès que ofereixen ara els bancs espanyols és el més baix d´Europa, segons dades del BCE. Invertir els estalvis en dipòsits a llarg termini amb prou feines genera guanys. L´interès mitjà espanyol dels dipòsits superiors a un any és del 0,14%. El mercat immobiliari, a través de les SOCIMI, que són societats cotitzades, torna amb forces renovades. Nicolás López creu que en el sector immobiliari "no tindrem un cicle ni remotament semblant al que vam tenir, però sí que és una inversió en la qual es pot obtenir el 6% -7% anual, comptant el dividend i la revalorització dels actius". La majoria dels inversors no pot comprar una casa i llogar. Per això les SOCIMI són una via alternativa, molt apta per a l´inversor que vol diversificar. "Són un vehicle molt atractiu i ens sembla una inversió interessant", afegeix Jiménez-Albarracín.

10. PLANS DE PENSIONS

I enmig de les incerteses que desperta el futur de les pensions públiques, invertir en un pla de pensions és també avui una bona opció. En els últims dotze mesos els plans de pensions s´anoten una rendibilitat mitjana del 5%, segons les dades d´Inverco. 2018 ja és aquí. És el moment de posar a la balança risc i rendibilitat potencial. Arriba l´hora de moure fitxa.