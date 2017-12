Ampans renova el Segell d'Excel·lència Europea EFQM

Ampans acaba de revalidar el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500+, que atorga l'European Foundation for Quality Management, amb una puntuació que supera l'anterior i l'aproxima als 600 punts, i es consolida entre un grup molt reduït d'organitzacions i empreses amb un sistema d'assegurament de la qualitat reconegut amb aquesta acreditació, segons ha fet saber la mateixa fundació.

L'EFQM és una fundació sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les que té més de 500 socis repartits en més de 55 països. Aquesta fundació defineix el Model EFQM de Qualitat i Excel·lència com una via per a l'autoavaluació i la determinació dels processos de millora contínua en entorns empresarials i organitzatius tant públics com privats, i és un referent per a les empreses i organitzacions de la Unió Europea.

En el darrer acte d'entrega del segell EFQM 500+, hi van assistir personalitats mediàtiques i de relleu com l'economista Xavier Sala i Martín, que va destacar la capacitat d'Ampans per innovar.

De la seva banda, per al director general d'Ampans, Toni Espinal, la revalidació per tercera vegada consecutiva d'aquest segell amb millor puntuació «és fruit de la implicació del personal d'Ampans, el principal actiu de l'entitat». Segons Espinal, el segell suposa «un reconeixement a molts anys de treball, en què hem impulsat de forma permanent accions de millora descrites als plans estratègics de l'entitat».

Ampans aplega més de 800 professionals en la tasca de promoció de l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat.

La fundació acompanya i dóna suport a més de 2.300 persones en serveis d'escola d'educació especial, formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela.