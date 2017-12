Conegui el seu perfil de risc

1. Determini la seva situació financera abans d´invertir. Calculi les seves necessitats de liquiditat presents i futures. En funció d´aquestes pot decidir quants diners destina a invertir. La guia de l´inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) recomana reservar una quantitat per a imprevistos, que oscil·li entre tres i sis vegades les seves despeses mensuals. No compti amb aquest matalàs per a la seva inversió.

2. Estableixi el seu llindar d´aversió al risc i la seva tolerància a aquest, és a dir, quin grau de rebuig sent davant la possibilitat de perdre els seus diners. Aquest aspecte serà vital per saber quin rendiment ha d´esperar de la seva inversió.

3. Fixeu objectius, concrets i realistes, com acumular capital, assegurar ingressos per a la jubilació, obtenir rendes addicionals per als seus ingressos mensuals o fer front a necessitats d´estalvi específiques (compra d´habitatge).

4. Un cop hagi definit el seu perfil, inverteixi en productes d´acord amb aquest.

5. Trieu bé l´intermediari. Sigui crític i valori diferents alternatives. Operi sempre a través d´una entitat autoritzada.

6. Compari comissions i tarifes.

7. No compri el primer que li ofereixin i adopti un paper actiu en la inversió. L´assessorament és útil però vostè té l´última paraula.

8. Prengui decisions amb calma i no inverteixi en productes que no entengui.

9. Sigui disciplinat i no es deixi portar pels moviments dels mercats.

10. Tingueu en compte el tractament fiscal de les inversions, que poden modificar la rendibilitat final



Els perfils de risc:



CONSERVADOR

Si no vol perdre els seus diners sota cap concepte, és vostè un inversor conservador. Ha d´esperar rendiments baixos. Risc i rendibilitat estan relacionats.

MITJÀ

Si li agrada l´estabilitat però vol elevar el seu patrimoni i assumeix riscos molt mesurats, és un inversor mitjà.

MODERAT

Si el seu objectiu és preservar el seu patrimoni però perquè no perdi valor per la inflació pren riscos mínims, és un inversor moderat.

DINÀMIC

Si el que vol és augmentar el seu patrimoni i per això accepta prendre riscos significatius, és vostè un inversor dinàmic.

AGRESSIU

Si el seu objectiu és aconseguir rendibilitats altes, per tal de multiplicar el seu patrimoni personal, i per això pren riscos alts, és un in- versor agressiu.