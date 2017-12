El grup italià Atlantia decideix demanar permís al Govern espanyol per comprar Abertis

El grup italià Atlantia ha optat per demanar autorització als ministeris de Foment i Energia per comprar Abertis, tal com havien plantejat aquests dos departaments, segons va comunicar ahir l'empresa a la CNMV.

Segons Atlantia, «davant l'evident importància que els referits ministeris atorguen» a aquestes sol·licituds, la companyia ha optat per demanar-les en benefici del mercat, d'Abertis i dels seus accionistes i inversors. Amb aquesta decisió, afegeix el grup italià, Atlantia manifesta «el seu respecte per les institucions espanyoles i la seva millor disposició al fet que el procés d'oferta sobre Abertis no es vegi alentit». Això no obstant, Atlantia manifesta que la sol·licitud d'autorització «en res desvirtua ni modifica» la seva posició jurídica i es reserva el dret a protegir els seus interessos. El grup reitera la seva «plena confiança» en el bon funcionament de les institucions espanyoles i la seva «avaluació neutral, eficient i objectiva» de les peticions d'autorització «en tractar-se d'una operació de dimensió comunitària». El 7 de desembre, Foment i Energia van comunicar que Atlantia necessitava el permís del Govern per comprar Abertis. Per això, van demanar a la CNMV que revoqui o anul·li l'autorització concedida a l'opa del grup italià. El termini d'acceptació de l'opa d'Atlantia ara està interromput a l'espera que l'oferta competidora de Hochtief sigui autoritzada per la CNMV.