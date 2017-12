El Caribú i Les Sabatilles Vermelles guanyen el 50è Concurs d'Aparadors

La cinquantena edició del Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa, organitzat per la Cambra de Comerç amb el suport de la UBIC i l'Ajuntament de Manresa, ha tingut com a guanyadors El Caribú, en la categoria de premi del jurat, i Les Sabatilles Vermelles, en la categoria de premi del públic.

La segona posició de la categoria del jurat ha estat per a un clàssic del certamen de la Cambra, La Poma d'Eva, mentre que el tercer lloc el comparteixen Forn de Cabrianes-La Lionesa i Joan Soler.

En la categoria de guardó atorgat per vot poular, el segon premi ha estat per a Electrodomèstics Màrquez i el tercer, per a la Floristeria Brunea.

Els guardons es van atorgar ahir al migdia, en un acte celebrat a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa. Els dos primers premis tenen una dotació econòmica de 300 euros.

El premi popular s'ha fet per votacions en un aplicatiu al qual s'ha pogut accedir des de la web ( www.cambramanresa.cat) i la pàgina de Facebook ( www.facebook.com/cambramanresa) de la Cambra de Manresa. Al cartell de participació dels aparadors també constava un codi QR que conduïa a la pàgina de les votacions. El premi del jurat, per la seva banda, ha estat decidit per un col·lectiu de professionals vinculats al comerç i la cultura de la ciutat. A l'hora de fer les seves valoracions, el jurat ha tingut en compte tant l'impacte comercial de l'aparador, com la seva originalitat, qualitat artística, missatge, qualitat artesanal i adequació a l'entorn.

Un total de 25 establiments han participat en aquesta edició, que ha destacat per l'elevada participació en les votacions populars, la més gran des que es va instaurar la categoria del premi del públic ara fa 6 anys. En total s'han registrat 1.144 vots.

Els establiments que han participat aquest any en aquesta edició del concurs d'aparadors de Nadal són: Teatre Els Carlins, Elde, El Caribú, Pas a Pas, El Manetes, Electrodomèstics Màrquez, Forn de Cabrianes-La Lionesa, Forn Cristalleria i Sanitaris, El Cigne (c/ Barcelona), Llibreria Papasseit, Loteria Les Bases, Floristeria Brunea, Perruqueria Caché, Personal i Intransferible, Perruqueria El Serrell, Culinarium, La Poma d'Eva, El Cigne (c/ Urgell), El Forn, Les Sabatilles Vermelles, Puigbertran, Nounat, Forn de Cabrianes (Muralla del Carme) i Joan Soler.