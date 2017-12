Les tarifes del gas natural pujaran el 6,2% de mitjana a partir de l'1 de gener

Les tarifes d'últim recurs (TUR) del gas natural, les que tenen principalment els consumidors domèstics, pujaran a partir de l'1 de gener el 6,2% de mitjana respecte a l'últim trimestre del 2017, un repunt ocasionat per l'ascens del preu del gas en els mercats internacionals. Aquest repunt es produeix després que en les revisions per als dos trimestres anteriors descendís per l'abaratiment de la matèria primera.

La TUR 1, a la qual estan acollits fonamentalment els clients que utilitzen el gas per al subministrament d'aigua calenta i cuina i el consum no excedeix dels 5.000 quilowatts hora (kWh) a l'any, pujarà el 4,9%, van indicar fonts del ministeri d'Energia. Per la seva banda, la TUR 2, que fan servir consumidors que també tenen calefacció de gas, ho farà el 6,6%.

La pujada dels preus per al proper trimestre és degut a l'ascens que han tingut els preus del gas en els mercats internacionals, en els quals s'ha encarit el 18,8%, ja que el Govern mantindrà congelada el 2018 la part regulada de la factura de gas –els peatges que es cobren per l'ús de les infraestructures i pel cost de l'energia– per quart any consecutiu.

La tarifa TUR és una de les modalitats per contractar el gas natural, i el seu preu, que està en vigor durant tres mesos, el fixa el Govern en revisions trimestrals. És una tarifa per a habitatges i consumidors domèstics, i el límit per poder acollir-s'hi són 50.000 KWh anuals, de manera que els clients amb consums superiors han de contractar el gas al mercat lliure.