Guia urgent per invertir en divises

Per a invertir en divises, cal estar molt al cas de la geopolítica. I això no garanteix l´èxit. Qui ens havia de dir que el Regne Unit abandonaria la UE? Aquesta decisió ha convertit la lliura en un dels actors més importants de l´any, protagonista d´una reculada d´apta per a inversors propensos a les emocions fortes. Amb tot, en el darrer exercici l´estrella ha estat l´euro. És, amb el dòlar, la moneda de referència global.

L´any 2017 la divisa europea és la que s´ha revaloritzat més. I Alexis Ortega, soci de Finagentes Gestión, espera que mantingui aquest recorregut: «El Banc Central Europeu el va depreciar artificialment per ajudar-nos a sortir de la crisi. Ara, quan es planteja la normalització de la política monetària, el que es normalitza és l´euro». Calcula que la posició neutral de la moneda, la que reflecteix la paritat del poder de compra de la UE respecte dels Estats Units, seria d´1,30 dòlars per euro. Segons la seva opinió, el que està fent el BCE és tractar de generar inflació per diluir el cost del deute dels governs.

La globalització treu poder als sindicats per negociar salaris i això impedeix a les persones augmentar el consum per pressionar a l´alça els preus. Per això «el banc central està intentant sibil·linament generar aquesta inflació a través del tipus de canvi». Al mateix temps, Ortega pensa que l´administració Trump busca un dòlar més feble per reduir el seu dèficit i «tractar de monetitzar el seu deute perquè ha crescut de forma exponencial». «Així que plou sobre mullat». El seu consell: vendre dòlars, posicionar-se en euros i, a més llarg termini, en iuans xinesos.