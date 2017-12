Correus acorda una nova oferta de 1.959 llocs de treball

Correus ha aprovat una nova oferta d'ocupació per incorporar 1.959 treballadors, dels quals 1.869 seran carters i agents de centres de classificació postal, i els noranta restants diferents llocs directius o d'especial complexitat, segons van informar fonts sindicals i de la companyia postal pública.

Es tracta de la tercera oferta d'ocupació que la companyia integrada a la SEPI llança des de 2015, quan les empreses públiques van tornar a contractar després de la crisi. Aquest any, la societat va aprovar una oferta per incorporar 1.606 treballadors i el passat any una altra per 2.443 efectius.

No obstant això, la materialització d'aquests processos de selecció, mitjançant la realització dels corresponents exàmens i proves, acumula certa demora.

Es dóna la circumstància que l'oferta de 2017 s'aprova quan ni tan sols s'ha engegat el procés de selecció corresponent a la de 2016 i uns mesos després que s'incorporessin als seus llocs els treballadors seleccionats en l'oferta de 2015.

Les ofertes d'ocupació de Correus s'emmarquen en la taxa de reposició de personal que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat permet escometre a les empreses públiques. En el cas de la societat postal és del 75% i no del 100% per haver incorregut en pèrdues en dos dels tres últims exercicis.

Correus és una de les empreses amb major plantilla del país. A tancament del passat any comptava amb 51.027 treballadors, que s'eleven a 57.000 efectius en el cas de considerar tot el grup, això això, en sumar les seves diferents filials.



Convocar exàmens

A partir d'ara, la companyia té pendent de llançar les bases específiques de la convocatòria de 2016, la major de totes atès que presenta 2.435 places. Això és, ha d'especificar els llocs que busca, el seu repartiment per províncies i els requisits que s'exigeixen als interessats, per posteriorment convocar els preceptius exàmens.

En el cas de la nova convocatòria, l'aprovada aquest dijous i corresponent a 2017, les 1.869 vacants destinades a cobrir els llocs operatius es cobriran mitjançant concurs-oposició, i la resta per concurs de mèrits.

CCOO va indicar en un comunicat que, com ja fes en anteriors convocatòries, demanarà que el major nombre de places ofertes siguin de temps complet. Del seu costat, CSIF va considerar insuficient l'oferta "davant les necessitats dels diferents centres de treball" i la "necessitat de renovar una plantilla que actualment presenta una edat mitjana de 48 anys".

Correus aprova una nova oferta d'ocupació mentre està immers en la seva estratègia de transformació digital, amb el qual busca convertir-se en l'operador logístic de referència del comerç 'online' amb la finalitat de sortejar així la caiguda dels enviaments postals tradicionals. En aquest sentit, l'operadora treballa en el disseny d'un nou pla estratègic per als propers anys.