El Goven publica els decrets per congelar els peatges del gas i de l'electricitat

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital va publicar ahir les ordres ministerials en les quals s'adopta la congelació dels peatges d'electricitat i de gas per a l'exercici 2018. Aquests peatges recullen els ingressos necessaris per cobrir els costos regulats previstos tant en el sistema gasista com en l'elèctric. A part d'aquests peatges, els consumidors abonaran en el seu rebut els impostos i el cost de l'energia.

En els últims cinc anys, aquests peatges, la part regulada de la factura i que depèn del Govern, s'ha mantingut constant per a l'electricitat. En el cas del gas, és el quart any consecutiu.

En un comunicat, el Ministeri d'Energia va assenyalar que s'estima un equilibri econòmic en els sistemes elèctric i gasista per als anys vinents, que permet la congelació d'aquesta part regulada de les factures.

Així mateix, considera que no incrementar els peatges redundarà «en un impacte positiu tant en la competitivitat de l'economia espanyola com sobre el conjunt de l'activitat econòmica».

Addicionalment, en el cas del gas natural, s'ha reduït el preu del lloguer dels comptadors que paguen els consumidors en les factures. Així, s'estima que la rebaixa suposarà un estalvi mitjà de vuit euros a l'any i per client per a uns 7,8 milions de consumidors domèstics.

El 88,5% dels consumidors opina que el preu de l'energia a Espanya és un dels més cars d'Europa, segons es desprèn del «IV Estudi de Comparació On-line cap a l'Estalvi Intel·ligent», realitzat pel comparador Rastreator.com.

Precisament, des del 2007 el preu d'abans dels impostos de la llum i el gas ha pujat el doble a Espanya respecte a Europa, la qual cosa converteix Espanya en un dels països més cars del continent, segons dades d'Eurostat recollits pel comparador.

La preocupació de la població per l'encariment del rebut és evident, i més tractant-se d'un servei de primera necessitat que pot suposar fins al 5% d'un salari mitjà. Per això, són moltes les llars que han pres mesures d'estalvi per controlar i reduir, en la mesura possible, aquesta despesa, segons Rastreator.