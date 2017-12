Nostrum preveu captar 50 milions d'euros el primer semestre del 2018

Home Meal, empresa propietària de la marca Nostrum i amb planta a Sant Vicenç de Castellet, serà la primera empresa productiva de l'estat espanyol que posarà en marxa la seva pròpia moneda virtual sota el nom de 'meal token'. L'emissió d'aquesta moneda permetrà a la companyia de restauració captar 50 milions d'euros fins a l'abril del 2018, recursos que serviran per ajudar a potenciar el pla d'expansió a 5 anys de 140 milions d'euros.

Home Meal pretén que aquest pla d'expansió serveixi per passar de les poc més de 130 botigues actuals a unes 800 en diferents països europeus i de fora de la Unió Europea. Quirze Salomó, president executiu de Home Meal, manifesta la seva confiança que, amb l'inici d'aquest pla expansiu, la companyia superi les pèrdues d'1,73 milions en el primer semestre i entri en beneficis el segon semestre del 2018.

L'emissió de la nova moneda 'meal token' es farà a través d'una Oferta Inicial Token (ICO en terminologia anglesa –Initial Coin Offering), un equivalent a una oferta pública de venda d'accions però sense tenir una regulació especifica, ni drets concrets, ni liquiditat immediata, com sí tenen els accionistes que acudeixen a una OPA.

L'ICO s'emet amb la «promesa» d'una expectativa de negoci que en el cas de Nostrum es justifica per un pla d'expansió que suposarà multiplicar els establiments de la companyia.

L'emissió s'iniciarà el primer trimestre del 2018 entre inversors privats i internacionals del segment de la moneda virtual. La presentació de l'emissió es farà a inici de gener a la ciutat nord-americana de Las Vegas. A l'abril, els més d'un milió de persones que formen part del Club de Fans de Nostrum podran adquirir aquesta moneda per utilitzar en les cadenes de restaurants de Nostrum.

L'emissió de la nova moneda és per un total de 100 milions d'euros, «dels quals ara s'aixequen 50 milions d'euros», explica Salomó. El president afegeix que aquests 50 milions es destinaran en la seva integritat a «accelerar» aquest pla expansiu i a obrir nous restaurants arreu d'Europa, inicialment a Alemanya i França, ha revelat. Salomó explica que aquests clients podran gaudir de diferents ofertes i incentius per fer atractiu la utilització d'aquesta nova divisa virtual.

Nostrum ja té ara un restaurant a París i amb aquest pla d'expansiu preveu estar present a fins a 15 països més i esdevenir així el primer restaurant de l'estat espanyol amb presència internacional.

L'expansió es farà bàsicament a través del model actual de franquícia. Salomó explica que perquè el grup de restauració pugui sortir de les pèrdues d'1,7 milions d'euros del primer semestre d'aquest any necessita d'una certa massa crítica de número de restaurants. Salomó assegura que amb el desenvolupament del pla expansiu aconseguirà aquesta massa crítica necessària en el segon semestre del 2018, quan espera recuperar la senda dels beneficis. El president executiu també afirma que a primer de gener posarà en marxa el segon tram de l'emissió de bons convertibles per un valor de 7,5 milions d'euros, xifra que s'afegirà als 7,5 milions de bons convertibles d'aquest any 2017.